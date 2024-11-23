Собянин: завершена реставрация фасадов здания Горного института МИСиС

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице завершилась реставрация фасадов здания Горного института МИСИС на Ленинском проспекте, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что этот памятник архитектуры начала XIX века – объект культурного наследия. В разные годы здесь располагались городское мещанское училище, горная академия, различные институты. Сегодня здание продолжает использоваться для образовательных целей, как и 200 лет назад.

По словам мэра, это здание – пример московского классицизма с характерным портиком и колоннами. Верху колонн можно увидеть символы горного дела: кирку и отбойный молоток.

Во время реставрации специалисты очистили фасады, укрепили кладку, воссоздали поврежденные элементы, заменили двери на исторические аналоги, окна – на деревянные, восстановили расстекловку по архивным фотографиям. Также в порядок привели цоколь, скульптуры шахтеров, колонны, карнизы и лепной декор. Работы проводились благодаря городскому гранту.

Тем временем в ТиНАО продолжаются реставрационные работы на воротах главного въезда усадьбы Валуево. В настоящее время уже демонтированы парные скульптуры бегущих оленей, которые были установлены на пилонах.

Сами ворота также нуждаются в проведении качественных работ – на них отслоилась штукатурка и шелушится краска. Карнизы были частично разрушены, а на цоколях образовались грибок и плесень. Причем за восстановлением исторического облика будут следить специалисты Мосгорнаследия.