Собянин сообщил о росте производства продуктов питания в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что в первом квартале 2023 года в Москве выросло производство продуктов питания.

"Рекордсмен – рыбная продукция: 10,8 тысяч тонн за январь–март. Это на 17,5% превышает показатели прошлого года", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что на 10,8% вырос выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Производство хлеба недлительного хранения также выросло на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Собянин пояснил, что столичные компании также стали больше производить субпродуктов, колбасных и мясных изделий. Продукция высокого качества реализуется как в Москве, так и в других регионах и за рубежом, подчеркнул мэр.

Он также сообщил, что Москва поддерживает пищевую отрасль и 24 предприятия имеют статус промышленного комплекса с налоговыми льготами, что позволяет производителям развиваться, выходить на новые рынки сбыта и наращивать производство.

Ранее Собянин рассказал, что за 10 лет производство продуктов питания в Москве увеличилось почти втрое. Он назвал это результатом улучшения инвестиционного климата в столице и системной поддержки предприятий.

