12:31Мэр Москвы
Собянин: индивидуальные предприниматели Москвы стали чаще выходить на зарубежные рынки
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин рассказал, что столичные индивидуальные предприниматели (ИП) стали чаще выходить на зарубежные рынки. В 2022 году число экспортеров увеличилось 2,5 раза.
"Бизнесмены продают товары в Китай, Казахстан, Армению, Турцию и другие страны. Начали осваивать площадки Латинской Америки и Индии", – сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что Московский экспортный центр (МЭЦ) помогает предпринимателям найти партнеров и заключить контракты. В этом же центре ИП получают разноплановую поддержку, в том числе и финансовую.
Собянин рассказал, что с помощью экспортного центра свой первый контракт заключил бренд Miss Sherona по выпуску головных уборов. Также на китайской онлайн-платформе производитель шоколада с низким содержанием углеводов Apetitelle запустил продажу.
Желающие ИП могут подобрать площадку и оставить запрос на официальном сайте МЭЦ, заключил Собянин.
Ранее в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказали, что столичные производители станут участниками бизнес-миссии, которая пройдет в Бразилии осенью 2023 года.
Столичные предприниматели благодаря поддержке города, в том числе Московского экспортного центра, находят контакты с покупателями за границей. В частности, поставки осуществляются на Кубу, в Гватемалу, Колумбию и Бразилию.
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