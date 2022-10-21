Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный погибшим сотрудникам Росгвардии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и глава Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов открыли на территории городка ОМОН в Строгине монумент "Свеча памяти", посвященный сотрудникам силового ведомства, погибшим при исполнении служебного долга.

На церемонии открытия монумента мэр поздравил всех причастных с 35-летием московского ОМОН.

"35 лет – это история, история когда Советскому Союзу насчитывались последние годы, последние месяцы и последние дни. История, когда зарождалась новая российская государственность, зарождалось новое государство Россия на обломках Совестного Союза. Это были годы конфликтов, вооруженных конфликтов, попыток мятежей, попыток свержения конституционного строя, много беспорядков, и везде всегда московский ОМОН был на передней линии огня, в самых трудных условиях. И сегодня мы снова можем уверенно опираться на ваш профессионализм, мужество и патриотизм", – заявил Собянин.

Мэр пояснил, что "Свеча памяти" открывается в память о погибших защитниках страны и российской столицы, добавив, что Москва гордится этими людьми.

Золотов поблагодарил Собянина за поддержку, благодаря которой монумент открыли в кратчайшие сроки. Также он выразил слова признательности мэру за многолетнее конструктивное взаимодействие с войсками правопорядка.

По его мнению, "Свеча памяти" станет еще одним ярким символом не только войск национальной гвардии, но и столицы России.

В ходе церемонии открытия был зажжен огонь от частицы пламени с монумента Победы на Поклонной горе, которую росгвардейцы доставили для памятника.

Автором монумента стал заслуженный художник России Сергей Казанцев.

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