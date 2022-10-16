Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Дорожное хозяйство — важнейшая составляющая инфраструктуры Москвы. Сотни километров дорог объединяют микрорайоны, районы и административные округа. <...> Для работников дорожного хозяйства нет нерешаемых задач. Уверен, что так будет и впредь", – написал градоначальник.

Собянин напомнил, что комфорт жителей города напрямую зависит от качества и ухоженности дорожного полотна.

Мэр Москвы также заявил, что работники дорожного хозяйства своевременно обслуживают дорожные объекты. В частности, в 2022 году в столице выполнили ремонт более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий на ТТК, МКАД, Бульварном кольце и других магистралях.

День работников дорожного хозяйства традиционно отмечается в России в третье воскресенье октября.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что к третьему кварталу 2023 года в Москве планируют завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

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