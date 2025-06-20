Собянин: Москва подписала соглашения с регионами – ключевыми партнерами города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичное правительство в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключило соглашения с администрациями ключевых партнеров города – Алтая, Пензенской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО). Об этом передает портал мэра и правительства города.

Документы, посвященные вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Москвой и тремя регионами, подписали Сергей Собянин и главы соответствующих субъектов – глава Алтая Андрей Турчак, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Сотрудничество рассчитано на ближайшие 5 лет.



Москва и Республика Алтай

Документ стал продолжением другого двустороннего соглашения, заключенного в 2020 году. Алтай является надежным торгово-экономическим партнером столицы, так как местные предприятия постоянно участвуют в столичном государственном заказе. В период с 2023 года в общей сложности было заключено 114 контрактов на сумму в 649 миллионов рублей.

Также местные фермеры отправляют в Москву пищевую продукцию и принимают участие в фестивалях "Московских сезонов". Субъекты сотрудничают и в сфере здравоохранения – с 2023 года свыше 300 жителей республики прошли лечение в больницах Москвы.



Налажено взаимодействие по линии образования и культуры – ученики и учителя регионов ездят на научно-практические конференции, форумы и вебинары, а в Алтае проходят выставки московских музеев. Взаимодействуют между собой волонтерские и благотворительные некоммерческие организации.



Москва и Пензенская область

Документ, подписанный Москвой и Пензенской областью, стал продолжением документа 2014 года. Регион также является важным партнером Москвы. Именно эта область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объему поставок в Москву сахара – 99%, а также творога (67%), безалкогольных напитков (53%), кисломолочных продуктов (42%), мясных полуфабрикатов (40%) и сметаны (33%).

За 2023 год из Пензы в Москву было поставлено свыше 330 тысяч тонн продуктов, включая почти 232 тысячи тонны сахара, свыше 38 тысяч тонн злаков и бобовых, а также больше 22 тысяч тонн молока и прочей молочной продукции. Вместе с тем в столицу привезли свыше 18 тысяч тонн мясопродуктов, 300 тонн безалкогольных напитков и 100 тонн минеральной воды.

Предприятия Пензенской области также регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. В период с 2023 года удалось заключить свыше 1 800 контрактов на сумму более 2,8 миллиарда рублей. Кроме того, пензенцы принимают участие в цикле "Московские сезоны".

Субъекты сотрудничают в области медицины, образования, культуры и спорта. С 2023 по 2025 годы в больницах города прошли лечение свыше 7 800 жителей Пензенской области. Ученики и педагоги обоих регионов принимают участие в образовательных мероприятиях, также реализуются совместные проекты с участием пензенских и московских учреждений культуры.



Москва и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Соглашение между ХМАО и Москвой разовьет положения прежнего двустороннего документа, который подписали еще в 2018 году. Этот регион известен поставками рыбной продукции в столицу. Только за 2023 год удалось привезти свыше 200 тысяч тонн рыбы и рыбных продуктов.

В период с 2023 по 2025 годы предприятия ХМАО заключили 271 контракт на сумму в свыше 242 миллиона рублей в рамках выполнения столичного государственного заказа. Местные предприниматели в сфере пищевой отрасли принимают участие в "Московских сезонах".

Также два субъекта России развивают связи в сфере образования, культуры и здравоохранения. С 2023-го по текущий год лечение в медицинских учреждениях Москвы прошли 4 100 жителей ХМАО. Кроме того, проводятся совместные образовательные и культурные мероприятия.

Ранее Собянин и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации строительной отрасли.

Стороны продолжат работать над нормативной правовой базой, обмениваться опытом в рамках цифровой трансформации строительной отрасли. Соглашение обеспечит тиражирование и масштабирование самых лучших практик и цифровых сервисов Москвы в других российских регионах.

