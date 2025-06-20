Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) устранили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Также утром пятницы, 20 июня, бойцам удалось ликвидировать один вражеский дрон, который летел к столице. Глава города уточнил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 60 беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество воздушных целей были сбиты в Орловской и Курской областях – 22 и 14 соответственно. Еще семь дронов перехватили в Белгородской области, пять – в Воронежской, по три беспилотника – в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях.