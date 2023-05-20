Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о внедрении инновационных решений на культурных площадках Москвы.

"Счетчик посетителей, распылитель запахов и навигатор: в московских культурных и творческих пространствах тестируют передовые разработки", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что на территории "Дизайн-завода" испытают инновационные счетчики посетителей ZEN COUNT. Благодаря этой разработке можно будет изучить динамику посещений и провести ее анализ.

Как работает устройство для распыления запахов NeuroAir протестируют в июне в галерее "ЗДЕСЬ на Таганке". При помощи этого устройства у посетителей появится новый взгляд на картины. Кроме того, они узнаю, как ароматы способны влиять на восприятие каждого. В свою очередь, разработчики составят палитру ароматов в соответствии с разными эмоциями.

Собянин рассказал, что в павильоне "Умный город" на ВДНХ проверят приложение AI control, которое подскажет правильный маршрут, расскажет культурные и исторические факты и "оживит" экспонаты.



В Московском зоопарке уже провели испытания системы ZooCV, отслеживающей состояние животных. Она использует компьютерное зрение и искусственный интеллект. Эти данные помогают составить маршруты, чтобы гости увидели как можно больше зверей.



По словам мэра, финалистом конкурса "Новатор" в прошлом году стало мобильное приложение "Турфон", превращающее телефон гида в передатчик, а смартфоны туристов – в приемники. Использование такого приложения удобнее стандартного оборудования.

Программа пилотного тестирования инновационных решений начала работать в 2019 году. На разных площадках уже проведено более 280 испытаний. Отмечается, что сумма контрактов между технологическим бизнесом и площадками составила свыше 600 миллионов рублей.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Центр компетенций "Беспилотные авиационные системы" (БАС) МГТУ имени Баумана откроют в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны Москвы.

По словам Ефимова, в индустриальном парке будет работать информационный и технологический центр, где пересекутся научные подразделения вуза с компаниями внешней среды в области беспилотников.

