Собянин навестил раненых бойцов из ЛНР и ДНР в Вороновской больнице

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин навестил раненых бойцов из Луганской и Донецкой народных республик в Вороновской больнице. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что пообщался с ними и медицинским персоналом больницы.

"Сделаем все для скорейшего выздоровления. Спасибо большое бойцам за их героизм. Спасибо врачам и медсестрам за самоотверженную работу", – отметил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что с октября 2022 года помощь от правительства Москвы в рамках программы поддержки участников спецоперации и их семей получили более 23,5 тысячи человек. За помощью члены семей участников СВО могут обратиться в Единый центр поддержки. Там горожанам оказывают психологическую и юридическую поддержку.

Помимо этого, в Едином центре поддержке посетителям помогут оформить положенные льготы, решить вопрос с трудоустройством или переобучением на другую специальность.



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