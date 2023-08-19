Собянин рассказал о главных достижениях московского здравоохранения за 13 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о том, как изменилась московская система здравоохранения за 13 лет. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что главным принципом медицинской системы в столице является комплексный подход – одновременное развитие всех сфер здравоохранения.

Мэр Москвы подчеркнул, что за 13 лет в общей сложности было построено больше 1 миллиона квадратных метров медицинских объектов. Помимо этого, ведется реконструкция ключевых стационаров, оснащение их современным медицинским оборудованием.

"Внедрили новый стандарт онкологической помощи, создав 5 якорных центров с полным спектром диагностики, лечения и наблюдения. Реализуем стандарт экстренной медицинской помощи – создаем сеть из 6 флагманских центров. Два уже работают – в НИИ Склифосовского и больнице имени Вересаева. А московская скорая – одна из самых эффективных в мире", – подчеркнул мэр Москвы.

По словам мэра, с 2011 года в Москве было построено около 140 объектов здравоохранения, среди которых – Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова, крупнейший перинатальный центр ГКБ №67 имени Ворохобова.

Помимо этого, столичные власти начали второй этап программы капитального ремонта столичных поликлиник, в рамках которого планируется обновить более 340 зданий. Теперь все они будут работать по новому стандарту.

В результате развития медицинской системы в столице ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году составила 78,2 года – рост на 4 года с 2010-го. Помимо этого, более чем в 5,5 раз вырос объем высокотехнологичной медпомощи. По словам мэра, 65% онкологических заболеваний сегодня выявляется на ранних стадиях.

"Снизилась смертность от болезней системы кровообращения – на 31%, а младенческая смертность – в 2,4 раза", – отметил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза» в Москве. Он отметил, что благоустройство парка "Яуза" планируется завершить в 2025 году. Его общая площадь составит больше 350 гектаров. Мэр Москвы подчеркнул, что пойма реки Яузы – это особо охраняемая природная территория, поэтому важно сохранить ее природный потенциал.