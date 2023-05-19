Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва входит в пятерку самых ярких городов мира, сообщил Сергей Собянин, отметив, что уровень освещенности столицы вырос в два раза за последние 12 лет. Об этом градоначальник рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Мэр города уточнил, что для обеспечения наружного освещения применяются энергоэффективные технологии.

"Многие здания и сооружения оформляются художественной подсветкой, которая подчеркивает их архитектурные особенности. Город выглядит ночью не просто светлым, а даже сказочным", – говорится в его публикации.

Собянин обратил внимание на подсветку 23 мостов через Москву-реку и Яузу. Он отметил, что цветовая гамма их оформления напоминает самоцветы. Так, по мнению мэра, огни большого Москворецкого моста похожи на опал, Лужнецкого – на агат и кварц, Новоарбатского – на тигровый глаз, а Крымского – на рутил и кварц.

Световая инсталляция "Звездное небо" украшает улицы Никольскую и Большую Дмитровку, переулки Камергерский и Столешников, а также Кузнецкий Мост. В свою очередь, для освещения Садового кольца выбрали золотые оттенки. Нижняя часть строений ночью залита белым светом, верхняя – желтым.

Ранее градоначальник рассказал, что в столице продолжается реализация масштабной программы по благоустройству городских дворов, она стартовала более 10 лет назад. По словам мэра, в Москве привели к единому стандарту комфорта более 24 тысяч участков.

В настоящее время благоустройство осуществляется с учетом просьб местных жителей. По обращениям горожан во дворах прокладывают тропинки к объектам социальной инфраструктуры, создают площадки для отдыха и занятий спортом.

