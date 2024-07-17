Собянин: на платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 185 тысяч пользователей уже зарегистрировались на платформе i.moscow. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что благодаря ей более 7,3 тысячи высокотехнологичных компаний и индивидуальных предпринимателей получили денежную помощь на сумму свыше 15,3 миллиарда рублей. На платформе есть сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний – от электронных заявок на поддержку и предоставление площадок для пилотирования до помощи в поиске инвесторов. Всего для предпринимателей доступны 23 сервиса от Московского инновационного кластера и партнеров, уточнил Собянин.

По словам градоначальника, i.moscow постоянно развивается. В 2024 году там открылись три новых центра – "Витрина стартапов", Moscow R&D HUB и "Путь к IPO". Также там размещены три финансовые меры, которые связаны с оформлением городского пространства. Технологические конкурсы прошли и акселерационные программы, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что около 190 компаний получат от столичных властей больше миллиарда рублей на оборудование и развитие деятельности. Гранты могут получить разработчики IT-продуктов и промышленной техники, которые нацелены на импортозамещение и создание высокотехнологичных решений. Среди обладателей грантов также есть предприятия, разрабатывающие комплексные решения для автоматизации систем управления инфраструктурой города.