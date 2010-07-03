Ярмарки выходного дня станут круглогодичными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ярмарки выходного дня в столице будут проводиться круглый год. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте".
"Ярмарки выходного дня настолько популярны, что мы решили переводить их в круглогодичный формат. Сегодня открыли такую на улице Академика Скрябина в ЮВАО, а всего в этом году запустим 19 постоянных ярмарок", – написал мэр Москвы.
Он добавил, что на таких ярмарках продаются свежие фермерские продукты из российских регионов.
В начале апреля в Москве заработали ярмарки выходного дня. Их уже стало более 100 в разных округах столицы. Самая большая ярмарка с более чем 90 торговыми местами открылась в Строгине. Всего на ярмарки приехало более 2500 предпринимателей из более чем 50 регионов России.
Участвовать в ярмарках могут фермеры, индивидуальные предприниматели, юридические лица и владельцы личных хозяйств. Для этого предварительно нужно подать заявку. Первая торговая сессия ярмарок выходного дня будет проходить до 30 июня. Торговые ряды будут работать также летом и осенью.
Больше всего ярмарок появилось на востоке столицы – 15 площадок, по 14 ярмарок доступно в ЮАО и СВАО. В феврале 2019 года Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку на улице Юных Ленинцев в Кузьминках.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.