Ярмарки выходного дня станут круглогодичными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ярмарки выходного дня в столице будут проводиться круглый год. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте".

"Ярмарки выходного дня настолько популярны, что мы решили переводить их в круглогодичный формат. Сегодня открыли такую на улице Академика Скрябина в ЮВАО, а всего в этом году запустим 19 постоянных ярмарок", – написал мэр Москвы.

Он добавил, что на таких ярмарках продаются свежие фермерские продукты из российских регионов.



В начале апреля в Москве заработали ярмарки выходного дня. Их уже стало более 100 в разных округах столицы. Самая большая ярмарка с более чем 90 торговыми местами открылась в Строгине. Всего на ярмарки приехало более 2500 предпринимателей из более чем 50 регионов России.

Участвовать в ярмарках могут фермеры, индивидуальные предприниматели, юридические лица и владельцы личных хозяйств. Для этого предварительно нужно подать заявку. Первая торговая сессия ярмарок выходного дня будет проходить до 30 июня. Торговые ряды будут работать также летом и осенью.

Больше всего ярмарок появилось на востоке столицы – 15 площадок, по 14 ярмарок доступно в ЮАО и СВАО. В феврале 2019 года Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку на улице Юных Ленинцев в Кузьминках.