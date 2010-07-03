Ярмарки выходного дня начнут работать 5 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 5 апреля в столице начнут работать более ста ярмарок выходного дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жители Москвы смогут купить свежие овощи, фрукты, рыбу, выпечку, молочную и мясную продукцию и другие фермерские товары. Работать ярмарки будут три дня в неделю – пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00.
Первая торговая сессия ярмарок будет проходить до 30 июня. Всего их три. Торговые ряды будут работать также летом и осенью – до наступления холодов. Как рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг, больше всего ярмарок откроют на востоке столицы – 15 площадок. По 14 ярмарок заработают в ЮАО и СВАО.
Заявки для участия в ярмарках выходного дня подавали с 18 до 22 марта. Их могли подать владельцы фермерских и личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юрлица. Всего за время кампании подано более 10 тысяч заявок, из которых отобрано порядка 2,5 тысячи участников.
1 февраля Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки. Мэр Москвы отметил, что столичные ярмарки продолжают развиваться, и рынки в капитальном исполнении модернизировались в модные точки города.
Он отметил, что на ярмарке в Кузьминках все приспособлено для того, чтобы фермеры со всей страны приезжали и торговали здесь уже круглый год в хороших комфортных условиях. В свою очередь, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ярмарка будет работать шесть дней в неделю, кроме понедельника. До конца года в Москве планируется открыть еще более 20 ярмарок такого формата.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.