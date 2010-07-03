Более 100 ярмарок выходного дня открыли в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ярмарки выходного дня заработали в Москве. Их стало более 100 в разных округах, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Самая большая ярмарка с более чем 90 торговыми местами открылась в Строгине. Всего на ярмарки приехало свыше 2,5 тысячи предпринимателей из более чем 50 регионов России, передает Агентство "Москва".

Подать заявление на участие в ярмарках могут фермеры, индивидуальные предприниматели, юридические лица и владельцы личных хозяйств. Первая торговая сессия ярмарок выходного дня будет проходить до 30 июня. Торговые ряды будут работать также летом и осенью – до наступления холодов.

Больше всего ярмарок появилось на востоке столицы – 15 площадок. По 14 ярмарок доступно в ЮАО и СВАО.

В феврале Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку на улице Юных Ленинцев в Кузьминках. Там все приспособлено для того, чтобы фермеры со всей страны приезжали и торговали круглый год в комфортных условиях.