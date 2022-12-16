Собянин подписал соглашение о сотрудничестве Москвы, Тюменской области и компании "СИБУР"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и культуры с Тюменской и нефтегазохимической компанией "СИБУР". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В церемонии подписания документа также принимали участие тюменский губернатор Александр Моор и гендиректор "СИБУРа" Михаил Карисалов. По словам столичного градоначальника, соглашение будет способствовать увеличению взаимного турпотока.

Как следует из сообщения, цель документа – создание благоприятных условий для развития туристической индустрии и рационального использования туристическо-рекреационных ресурсов двух регионов.

Так, Москва и Тюменская область намерены развивать детский, молодежный и семейный туризм, событийный, познавательный и другие форматы туризма, обмениваться опытом, создавать новые туристические продукты и межрегиональные маршруты.

Ранее Москва договорилась о сотрудничестве со столицей Монголии Улан-Батором. Программа сотрудничества предусматривает обмен градостроительным опытом, сотрудничеством в вопросе цифровизации госуслуг, налаживание взаимодействия в области промышленного развития и другое.



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