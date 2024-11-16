Собянин: в Москве установили еще 87 указателей исторической навигации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На улицах Москвы появились 87 указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими путешественниками. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади", – написал градоначальник в телеграм-канале.

Еще 7 таких табличек приведут горожан к улице Семенова-Тян-Шанского, а восемь покажут путь к дому, где родился выдающийся ученый Петр Кропоткин.

Эти работы прошли в рамках развития исторической навигации. Изначально, в 2020 году, появились первые указатели с QR-кодами о героях Великой Отечественной войны. Затем к ним присоединились таблички о покорителях космоса, полярниках, писателях и композиторах.

"В этом году к списку добавились путешественники: географы, антропологи, ботаники и другие выдающиеся люди", – заключил мэр.

В целом более 118 тысяч новых указателей появились в Москве с 2014 года. При этом с января по сентябрь текущего года в столице были установлены 1 149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых. Так, в городе продолжается реализация программы создания единой системы навигации.

