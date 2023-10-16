В Москве завершили благоустройство возле 10 станций БКЛ – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Завершилось благоустройство территорий около 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Все основные работы сделаны, осталось высадить деревья и кустарники у "Аминьевской", "Марьиной Рощи", "Новаторской" и "Сокольников", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник рассказал, что около станции "Аминьевская" в районе улицы Матвеевской оборудовали восемь игровых и спортивных площадок, а также зону для выгула собак. В районе "Марьиной Рощи" на Шереметьевской улице, у храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", появились зона отдыха и парковки для велосипедов. На пересечении улицы Новаторской, прилегающей к одноименной станции БКЛ, и Воронцовских прудов создана зеленая зона с местами для отдыха.

Собянин добавил, что полностью завершились работы по благоустройству на территориях, прилегающих к "Воронцовской", "Зюзино", "Текстильщикам", "Проспекту Вернадского", "Кленовому бульвару" и "Нагатинскому Затону".

По словам мэра, вокруг каждой станции БКЛ специалисты убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные ливневки. Также на прилегающих территориях были увеличены тротуары, установлены лавочки и освещение. Для автомобилистов создали удобные парковочные карманы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты приступили к благоустройству территории возле строящейся станции "Новаторская" будущей Троицкой линии метро.

Бочкарев отметил, что проекта благоустройства предусматривает озеленение на площади 25 тысяч "квадратов", а также организацию зон для пешеходов и парковок для автомобилей.

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство у станции "Нагатинский Затон" БКЛ