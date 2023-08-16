Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:57

Мэр Москвы

Собянин: четыре улицы Москвы назовем в честь легенд "Спартака"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новые столичные улицы решили назвать в честь выдающихся футболистов "Спартака". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, жители столицы сами выбрали названия для улиц и бульваров в районе Покровское-Стрешнево на портале "Активный гражданин".

"Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба "Спартак": улицы Братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова, Николая Озерова", – говорится в его публикации.

В свою очередь, в районе Тушинского аэрополя москвичи решили отразить в названиях авиационную тематику. Теперь здесь появились:

  • улица Спортивной Авиации;
  • улица Виражная;
  • улица Аэроклубная;
  • улица Пилотажная;
  • Небесный бульвар;
  • Чкаловский бульвар.

Кроме того, проезд вдоль берега Москвы-реки решили назвать Покровская набережная, добавил Собянин.

Ранее стало известно, что больше 3,9 тысячи решений по различным вопросам реализовали в Москве в рамках проекта "Активный гражданин". Так, москвичи помогли выбрать названия для суммарно более чем ста парков, скверов, улиц и бульваров, а также для почти 30 станций метро и МЦД.

Кроме того, участие горожан в голосованиях поспособствовало благоустройству более чем двух тысяч территорий, запуску и улучшению свыше 50 электронных услуг, составлению списка домов для программы реновации и выбору проектов реабилитации парков.

"Мой район. Обратная связь": в центре столицы обновят дом на Кожевнической улице

Читайте также

мэр Москвыгород
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика