Москва покажет городские стройки через призму нейросетей

Фото: Москва 24/Василий Макагонов

Первая в РФ фотовыставка "Строительство как искусство", которая демонстрирует образы московских строек через призму нейросетей, состоится на Арбате в августе. Об этом рассказал заммэра в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Москва – динамично развивающийся современный мегаполис, центр экономической и культурной жизни", – подчеркнул он.

Выставка пройдет в преддверии Дня строителя. Бочкарев отметил, что она будет идти с 7 по 21 августа.

"В рамках выставки можно будет увидеть различные московские проекты строительства и архитектуры через призму нейросетей и творчества великих художников", – добавил заммэра.

Экспозиция будет организована АНО "Центринформ" при поддержке комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Ранее на станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена открылась выставка под названием "5 лет с программой "Мой район". Все желающие могут посетить станцию и изучить снимки города. На фотографиях столицы также размещены специальные QR-коды, перейдя по которым граждане смогут прослушать аудиогид.

До этого сообщалось, что гости Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ, на ней создали современную площадку для занятий йогой в гамаках. Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район".

Выставка с редкими снимками столицы стартовала в Музее Москвы