Собянин поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Сергей Собянин вручил награды работникам сферы ЖКХ и поздравил их с профессиональным праздником. Вручение наград прошло в торжественной обстановке в концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты".

"Москва для всей страны и для многих людей мира становится островом мечты. И люди, которые сидят в этом зале, <...> посвятили всю свою жизнь, чтобы приблизить Москву к самому лучшему городу", – подчеркнул он.

Как отметил Собянин, прошлый год был трудным. Градоначальник выразил благодарность всем сотрудникам комплекса за проделанную работу. Он рассказал, как специалисты в непростых и опасных условиях помогали в восстановлении ДНР и ЛНР, а также в вопросах обеспечения пунктов мобилизации.

"Десятки тысяч мест размещения военных в Москве, Подмосковье, Белгороде, в других регионах были обустроены работниками комплекса так, чтобы наши бойцы чувствовали себя достойно", – добавил мэр столицы.

Также работники сферы ЖКХ помогали в создании оборонительных рубежей. По словам Собянина, никто не мог предсказать, что возникнет необходимость строить блиндажи и траншеи. Огромный пласт работы необходимо было выполнить в кратчайшие сроки. Сперва были задействованы 1,5 тысячи человек, затем их количество увеличилось до 14 тысяч.

"В течение полутора месяцев, несмотря на невзгоды, несмотря на плохую погоду, необустроенность быта, и самое главное – практически под бомбежкой создавали эти рубежи", – рассказал он.

В ходе мероприятия его участники почтили минутой молчания память погибших коллег.

Собянин также отметил, что специалисты жилищно-коммунального хозяйства продолжали выполнять свои обязательства по содержанию города: следили за обеспечением тепла, электричества и водоснабжения, устраняли последствия непогоды и проводили благоустройство.

"И, конечно, как всегда комплекс городского хозяйства справился достойно. Хотел высказать слова благодарности от себя лично, от президента РФ и от всех москвичей. Спасибо вам", – резюмировал Собянин.

Ранее градоначальник поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона Москвы с Днем спасателя.

По его словам, совершенствование инфраструктуры, закупка современной техники и специального оборудования обеспечивают развитие спасательного дела. Однако, как отметил Собянин, главным условием эффективности работы столичных спасателей служат их мужество, профессионализм и слаженность.



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