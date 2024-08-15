Сергей Собянин рассказал о развитии района Южное Чертаново

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние годы власти города сделали многое для повышения уровня комфорта жителей Южного Чертанова, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в районе появилось наземное метро, были открыты станции Покровское и Красный Строитель, которые вошли в состав МЦД-2. Также было открыто движение по южному направлению МСД. Вместе с тем город реконструировал Дорожную улицу, возведя при этом эстакады и подземные пешеходные переходы.

Мэр подчеркнули, что к социальной инфраструктуре района добавились новые детский сад на Кировоград­ской улице и учебный корпус на улице Маршала Батицкого. Также сейчас власти города изучают возможность создания спортивного комплекса с бассейном на улице Газопровод.

Собянин рассказал, что врачи вновь принимают пациентов в головном здании и филиале № 2 детской поликлиники № 98, а также в филиалах № 1 и 2 поликлиники № 170.

В этих медицинских учреждениях была проведена реконструкция. Кроме того, осенью 2024 года подойдет к концу модернизация головного здания поликлиники № 170. Оно будет практически полностью перестроено и станет удобным для персонала и пациентов. В нем планируется увеличить количество процедурных кабинетов и мест приема врачей общей практики. Поликлинику также оснастят новейшим оборудованием и благоустроят прилегающую к ней территорию. Уже в следующем году начнутся работы в филиале № 3.

Также город провел мероприятия по реабилитации Битцевского леса. Специалисты обустроили прогулочный маршрут в Аннинском лесопарке. В порядок были приведены Покровский и Варшавский пруды. В настоящее время власти занимаются обустройством их территории, а также берега водоемов на Чертановской улице.

Между тем мэр побывал на открытии учебного корпуса школы № 629, который тоже появился в Южном Чертанове. Здание включает два блока: школьный – на 550 мест и дошкольный – на 70 мест. Кроме того, для дошкольников, учеников начальных классов и учащихся средней школы установили три отдельных входа.