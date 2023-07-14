Собянин назначил Сергея Котлярова главой управы Молжаниновского района

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин назначил Сергея Котлярова главой управы района Молжаниновского. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Назначить Котлярова Сергея Константиновича на должность главы управы Молжаниновского района города Москвы", – говорится в документе.

Отмечается, что контракт с Котляровым заключен на срок полномочий мэра города, но при этом не более чем на пять лет – максимальный срок нахождения в должности для глав районных управ столицы.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому День города в Москве в этом году будет отмечаться 9 и 10 сентября.



День города пройдет в столице 9 и 10 сентября