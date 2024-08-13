Собянин: участие в СВО принимают 43 тысячи человек из Москвы

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Участие в специальной военной операции принимают 43 тысячи человек из Москвы, еще 23 тысячи отправятся добровольцами в рамках второй волны заключения контрактов, сообщил Сергей Собянин в рамках форума "Территория смыслов".

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день добровольцами законтрактованы десятки тысяч людей.

"В мобилизацию ушли 22 тысячи, в первую волну контрактации 21 тысяча и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек", – сказал градоначальник.

По словам Собянина, Москва является одним из лидеров среди субъектов по динамике количеств людей, которые участвуют в СВО.

Ранее Верховный суд разработал законопроект, позволяющий освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации в период военного положения или в военное время.

Такая же возможность есть у обвиняемых, находящихся на стадии следствия, или у уже осужденных. На время их службы уголовное дело приостанавливается. При этом если такой человек получит госнаграду, достигнет предельного возраста, покинет службу по состоянию здоровья или если боевые действия завершатся, то уголовное дело прекратят совсем.

Кроме того, законопроект предполагает дать суду право приостанавливать уголовные дела и по ходатайству командования воинской части освобождать подсудимых. При этом под закон не должны допускаться осужденные за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также по еще некоторым статьям.