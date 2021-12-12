Собянин поздравил москвичей с Днем российской Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской Конституции. По его словам, документ является фундаментом жизни страны и гарантией прав и свобод гражданина. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Опираясь на положения Конституции, Москва стремится двигаться вперед, быть городом с сильной экономикой и социальной сферой. Городом перемен к лучшему, в центре которых качество жизни каждого москвича", – отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что в столице продолжается строительство станций метро, дорог, детских садов и поликлиник, а также благоустройство парков и улиц. Кроме того, власти стремятся делать все возможное для преодоления трудностей пандемии коронавируса.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поправки, внесенные в прошлом году в Конституцию РФ, отразили требования меняющегося мира и современные запросы.

По ее словам, принятая в 1993 году Конституция обеспечила территориальную целостность страны, стала прочным фундаментом для ее формирования. Она выразила уверенность, что дальнейшая работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени.

