Собянин поздравил москвичей с Днем российской Конституции

12:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской Конституции. По его словам, документ является фундаментом жизни страны и гарантией прав и свобод гражданина. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Опираясь на положения Конституции, Москва стремится двигаться вперед, быть городом с сильной экономикой и социальной сферой. Городом перемен к лучшему, в центре которых качество жизни каждого москвича", – отметил градоначальник.
Собянин уточнил, что в столице продолжается строительство станций метро, дорог, детских садов и поликлиник, а также благоустройство парков и улиц. Кроме того, власти стремятся делать все возможное для преодоления трудностей пандемии коронавируса.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поправки, внесенные в прошлом году в Конституцию РФ, отразили требования меняющегося мира и современные запросы.
По ее словам, принятая в 1993 году Конституция обеспечила территориальную целостность страны, стала прочным фундаментом для ее формирования. Она выразила уверенность, что дальнейшая работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени.
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