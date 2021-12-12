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Общество

09:55

Володин заявил, что для реализации новых норм Конституции РФ нужно многое сделать

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Для реализации новых норм Конституции РФ и повышения благосостояния граждан нужно многое сделать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В 2020 году граждане нашей страны проголосовали за дальнейшее укрепление суверенитета России, более высокие стандарты в медицине и социальной сфере, за защиту традиционных ценностей и исторической памяти", – напомнил он в своем поздравлении по случаю Дня российской Конституции.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поправки, внесенные в прошлом году в Конституцию РФ, отразили требования меняющегося мира и современные запросы.

По ее словам, принятая в 1993 году Конституция обеспечила территориальную целостность страны, стала прочным фундаментом для ее формирования. Она выразила уверенность, что дальнейшая работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени.

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