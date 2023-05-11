Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В рамках региональной программы капремонта в столице отремонтируют почти 30 жилых зданий, которые в прошлом были доходными домами, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"По сути, это первые столичные многоквартирные дома. Их возводили на рубеже 19 и 20 веков для сдачи квартир в аренду", – подчеркнул мэр.

Он напомнил, что в прошлом году в порядок привели 26 таких строений. В ходе восстановления используются исключительно отечественные материалы и технологии. Собянин рассказал, что в Доходном доме графа Татищева на Пятницкой спасли старинную лепнину. Там очистили и восстановили барельефные медальоны, пилястры, откосы и межэтажные пояса.



В Доходном доме Веселовской на Чаплыгина специалисты отремонтировали фасад, крышу, подъезд и внутридомовые инженерные системы. В Доходном доме купца Лобачева на Волхонке воссоздали лепной декор. Для этого использовали лазерное сканирование и 3D-моделирование.

Мэр сообщил, что в доме № 2/4 в Олсуфьевском переулке планируется привести в порядок фасад и крышу, а также обновить коммуникации. В доме № 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке специалисты восстановят архитектурный декор, вернут гладкий и рустованный штукатурный слой стен, а также отремонтируют фасад и крышу.



В доме № 21 строении 1 на Малой Пионерской улице очистят фасад, отремонтируют его штукатурный слой, восстановят замковые камни, пилястры и филенки. На крыше заменят обрешетку, кровельное покрытие и часть стропил.



Дому № 34 на улице Покровке полностью вернут его эстетику и технические характеристики. К примеру, планируется укрепить старинную кирпичную кладку и восстановить лепнину.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы до конца текущего года приведут в порядок фасады, а также магистрали центрального отопления и горячего водоснабжения у 177 домов.

Самый старый объект, в котором проведут ремонтные работы, находится на Студенческой улице, доме 28, корпусе 3. Его построили в 1931 году из кирпича. В рамках программы у дома отремонтируют фасад, крышу и подъезды. Специалисты заменят кровлю, обрешетки и стропила крыши, а на все деревянные конструкции нанесут огнебиозащитный состав. Также для сохранения стабильного теплового режима на чердаке уложат минераловатные плиты и утеплят вентиляционные шахты.

Самый большой по площади объект, где сделают капремонт, – это круглый дом на улице Довженко в районе Раменки. Его диаметр достигает 155 метров, а площадь фасада составляет 38,6 тысячи квадратных метров. Для восстановления фасадных панелей круглого дома планируется использовать технологию с нанесением полимерцементных смесей на армирующих сетках, что позволит восстановить технические характеристики здания.

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