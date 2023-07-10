Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопром"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин презентовал премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину инновационную продукцию столичных предприятий в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Мы вместе с Минпромом, "Ростехом" и коммерческими предприятиями Москвы создали центр по квантовой электронике и фотонике. Это первые образцы", – сказал мэр Москвы.

По словам градоначальника, технологии, которые разрабатываются и выпускаются на московских предприятиях популярны у заказчиков.

Мишустин осмотрел беспилотный летательный гражданский аппарат на водородном топливе. Собянин отметил, что двигатель беспилотника-вертолета почти полностью состоит из отечественных деталей. В настоящее время проводятся испытания.

"Такого типа беспилотники на аккумуляторах в промышленной серии заводятся, а для работы – пока экспериментально", – добавил Собянин.

В ходе презентации представили октакоптер с водородными топливными элементами, экзоскелет, подстраиваемый под пациента.

По итогу мероприятия Мишустин отметил достижения столичной промышленности, назвав это серьезным результатом.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что представленный на выставке "Иннопром" беспилотный летательный аппарат SH 750 является первым в мире проектом по использованию водородных топливных элементов в тяжелой гражданской беспилотной технике.

Данный аппарат имеет высокую грузоподъемность, улучшенные летно-технические характеристики, высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и противообледенительную систему. Эти функции позволяют использовать SH 750 в регионах со сложными условиями климата. Указанная модель может доставлять грузы, в том числе на борт.

Октакоптер на водородном топливе отличается высокой удельной энергоемкостью по сравнению с аккумуляторами, что обеспечивается высоким КПД топливных элементов. Его можно использовать для мониторинговых работ с различными полезными нагрузками.

Еще одна нанопродукция – экзоскелет ExoAtlet I – это новейший инструмент роботизированной механотерапии, созданный для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей. Данный экзоскелет можно настраивать под индивидуальные параметры человека менее чем за 10 минут. При помощи этого экзоскелета пациент способен ходить по лестнице и другим неровным поверхностям. Также этот аппарат имеет облачный сервис ExoCloud для хранения, управления и анализа тренировок пациентов.

Ранее Собянин рассказал, что участие в технологических конкурсах московского инновационного кластера (МИК) приняли более 700 проектов.

По словам мэра Москвы, в числе одержавших победу и прошедших в финал, оказались разработчик покрытий из порошковых проволок, стойких к износу и коррозии при температурах до 1,7 тысячи градусов и создатель системы мониторинга трубопроводов и утечек.

Помимо этого, в перечень вошел разработчик импортозамещающего оборудования и программного обеспечения для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата.

Более 140 тыс человек пользуются платформой инновационного кластера Москвы – Собянин