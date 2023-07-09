Собянин: за 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Проделали большую работу: организовали удобные маршруты для пешеходов, расширили тротуары. Благодаря городскому проекту "Чистое небо" освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю", – написал мэр.

Помимо этого, в столице создали новые общественные пространства с качественным освещением, навигацией и лавочками. Для пассажиров общественного транспорта в городе разместили современные остановки, а уличные парковки сделали организованными.

Первыми благоустроенными по новому стандарту в 2012 году стали Кузнецкий Мост, часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки. В 2013 году в столице благоустроили Никольскую улицу, а в 2017 году от нее через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок появился новый пешеходный маршрут.

"В 2019 году приобрела статус пешеходной Школьная улица. Теперь это пространство для прогулок и проведения различных городских мероприятий: ярмарок, концертов, фестивалей", – заключил Собянин.

Ранее в столице благоустроили территорию нового детского сада в Ховрине. Сейчас здание готовят к вводу в эксплуатацию. Единовременно посещать учреждение смогут 350 детей.



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