Собянин поздравил ЦОДД с 25-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин поздарвил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с 25-летием.

"ЦОДД играет важную роль в развитии транспортного комплекса Москвы – обеспечивает безопасность и комфорт автомобилистов, пассажиров и пешеходов", – написал мэр в своем телеграм-канале.

На данный момент сотрудниками центра являются около 3 тысяч специалистов. Они работают над внедрением современных технологий и сервисов, которые способствуют переменам в городе. Кроме того, в столице на круглосуточной основе дежурят экипажи Дорожного патруля ЦОДД, а обстановка на магистралях находится под контролем Ситуационного центра, который является крупнейшим в Европе.

Мэр поблагодарил сотрудников центра за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы.

С начала 2024 года в Москве были реализованы около 900 проектов дорожных кураторов ЦОДД. Благодаря им движение заметно улучшилось для пешеходов и автомобилистов. Так, в столице организовали 210 новых пешеходных переходов и обустроили более 15 тысяч дополнительных парковочных мест.

