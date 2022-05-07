Собянин открыл Центр управления комплекса городского хозяйства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве открылся центр управления комплекса городского хозяйства. Проект по его созданию реализовали в 2019–2021 годах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Жилищно-коммунальный комплекс Москвы, комплекс городского хозяйства, пожалуй, самый крупный в мире, потому что помимо большой численности населения (13 миллионов человек), Москва – единственный город такого масштаба, который находится в северных широтах, поэтому сам коммунальный и энергетический комплекс совершенно другой, не такой, как в южных городах", – заявил градоначальник.

Глава столицы отметил, что комплекс городского хозяйства контролирует работу крупнейших в мире систем теплоснабжения, энергоснабжения и обеспечения газом. Несет ответственность комплекс и за эксплуатацию дорог, что оказывается особенно непросто в зимних условиях.

"Со всем этим необходимо справляться, причем справляться очень быстро, оперативно и эффективно. Для управления сложнейшими процессами был создан центр управления комплекса городского хозяйства, который обеспечивает функционирование порядка 30 систем жизнедеятельности города – около тысячи параметров", – подчеркнул Собянин.

В материале портала мэра и правительства Москвы отмечается, что благодаря созданию системы 112, принимающей звонки, адресованные всем экстренным службам, в столице удалось нарастить мощности по реагированию на экстремальные ситуации. Сроки устранения аварий заметно сократились, а взаимодействие между различными службами стало более эффективным.

В новом центре под одной крышей собраны десятки различных структур, отвечающие за качество и надежность работы городских коммунальных сетей. Работают в центре и операторы системы 112. Все это позволит решать возникающие проблемы намного быстрее.

Новый центр управления комплекса городского хозяйства представляет собой единую автоматизированную диспетчерскую. Ее специалисты занимаются мониторингом и управлением более чем 30 систем жизнедеятельности города.

"Аналитики центра управления проводят круглосуточный анализ регионов. Также проводится детальный анализ критических событий в городе. При возникновении проблем, в частности критических, мы оперативно выясняем и принимаем меры по устранению последствий нештатных ситуаций", – рассказал старший аналитик центра управления комплекса городского хозяйства Александр Абрамов.

В новом центре обустроено около 430 автоматизированных рабочих мест. Главной площадкой является ситуационный зал на 60 рабочих мест. Из него операторы в режиме реального времени контролируют, оценивают и прогнозируют работоспособность объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также принимают меры для устранения возникающих проблем.

В работе центра управления применяется специально разработанная автоматизированная информационная система (АИС). В нее поступают данные по тысяче показателей из 50 различных источников. Это и обращения жителей города, и сведения ресурсоснабжающих организаций, контрольно-надзорных органов, и данные, полученные с помощью телеметрических устройств. Ежедневно специалисты ранжируют по степени критичности более 60 тысяч событий.

АИС позволяет сотрудникам центра принимать оперативные решения без потери времени на получение и передачу информации по телефону, бумажного документооборота и лишних трудозатрат. Помогает система избежать и дублирующих операций. Одна лишь автоматизация процесса, по прогнозам, позволит сократить время решения ряда вопросов и устранения инцидентов на 25%.

А статистика, накапливаемая в АИС, даст возможность определять приоритеты в программах модернизации или реконструкции объектов ЖКХ, за счет чего будет снижено количество нештатных ситуаций в будущем.

Количество операторов московской службы 112 на базе центра увеличилось с 65 до 125 человек в смену.

"После перемещения в центр управления комплекса городского хозяйства нам удалось значительно улучшить работу операторов. Это благоприятно отразилось на времени ожидания ответа оператора службы 112. Время сократилось с 38 до девяти секунд. Это лучший показатель в России", – отметила первый заместитель директора службы 112 Москвы Елена Каминская.

Она подчеркнула, что система справляется с нагрузкой, несмотря на то, что количество вызовов, обрабатываемых операторами ежесуточно, увеличилось вдвое по сравнению с 2020 годом.

Для центра управления комплекса городского хозяйства был построен новый корпус площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Также была проведена реконструкция существующего здания площадью 3,4 тысячи квадратных метров по адресу: Проектируемый проезд № 5112, владение 10. Появление этих современных зданий стало частью обновления промзоны, занимающей южную часть Печатников.

Ранее в России вступил в силу новый регламент работы диспетчеров службы "112". Опросить человека специалисты должны за 75 секунд. Максимальное время ожидания ответа на линии теперь составляет 20 секунд. Если звонок внезапно прервался, оператор должен в течение 10 секунд перезвонить, используя функцию автодозвона. В случае, если абонент не отвечает, диспетчер должен попробовать дозвониться еще минимум два раза. На консультации, которые диспетчеры дают заявителям, отводится 2 минуты. А на психологическую поддержку – полчаса.