06 декабря, 21:54Мэр Москвы
Собянин утвердил индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в столице на 2024–2028 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Согласно распоряжению, с 1 июля по 31 декабря 2025 года индекс изменения платы за коммунальные услуги будет увеличен на 15%.
Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию будут проиндексированы в столице с 1 июля 2025 года в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы РФ.
ФАС установила предельный уровень тарифа в размере плюс 12,6% для одноставочного тарифа. При этом рост двух- и трехзонных тарифов будет неравномерным. Например, у двухзонного тарифа стоимость в период с 07:00 до 23:00 вырастет на 11,6%, а у трехзонного – на 10,6% в период с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.