Сергей Собянин рассказал, какие пространства благоустроили в СВАО в этом году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

За текущий сезон на северо-востоке Москвы выполнили 5 крупных проектов комплексного благоустройства, рассказал Сергей Собянин.

"Комфортное общественное пространство было создано в Свиблове рядом со станцией метро "Ботанический сад", – написал мэр в своем личном блоге.

Так, зеленый сквер с зоной для отдыха появился вдоль проезда Серебрякова от Снежной улицы до проезда Нансена, детский игровой комплекс возвели напротив дома 5, по проезду Серебрякова, здесь же появилась площадка для домашних питомцев. У корпуса 1, дома 9, по этой же улице возведена новая спортивная площадка для волейбола, футбола и стритбола, а также скалодром.

Еще одно пространство благоустроено возле КДЦ "Полярный" в Южном Медведкове. На Полярной улице теперь можно заниматься бегом, упражняться на тренажерах, играть в футбол или стритбол либо проходить препятствия в стиле "русский ниндзя". Кроме того, на проезде Дежнева появился игровой комплекс с различными элементами.

Другая зона для отдыха теперь есть на другой стороне улицы, у центра "Олимп". Здесь же полностью обновлены детские площадки и комплексы с турниками. Зона отдыха возведена на пересечении Полярной улицы и проезда Дежнева.

В Отрадном, на Северном бульваре, обновлена зеленая зона с пешеходными и велосипедными дорожками. Для жителей района доступны как места для тихого отдыха, так и для активного – детские площадки, спортплощадки и многое другое. Здесь же была отреставрирована скульптурная группа "Семья оленей". Кроме того, специалисты благоустроили сквер у ТПУ "Отрадное" и жилой квартал у ЖК "Высоковольтный".

В Алексеевском районе работы прошли на территории по Новоалексеевской улице. У детей осталась тематическая детская площадка на морскую тематику, но она была обновлена. Настоящий игровой замок появился неподалеку, а рядом возведен песочный городок с детскими комплексами.

Всего каждый год в Москве благоустраивают более 1 тысячи дворов на деньги от платных парковок. В 2024 году подобные работы, на собранные от платных парковок средства, только на западе столицы коснулись 113 придомовых территорий.

