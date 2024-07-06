Собянин сообщил о запуске льготного кредитования для строительства спортобъектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих спортивные объекты, запустят в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр отметил, что ставка составит 3%, а максимальный размер кредита – 500 миллионов рублей. Компания, претендующая на льготный кредит, должна быть зарегистрирована в столице, работать больше года, не иметь налоговой задолженности и не находиться в процессе банкротства. Также число штатных сотрудников не должно быть меньше пяти, уточнил Собянин.

Ожидается, что благодаря запуску программы в городе в течение шести лет возведут 300 спортобъектов, указал градоначальник и добавил, что подробная информация о льготном кредитовании предприятий размещена на сайте.

Ранее сообщалось, что действие программ льготного кредитования для бизнеса в Москве продлят до конца года. Также дополнительно поддержат экспортеров. С 2020 года программой воспользовались свыше 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка оказывается компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики, – производстве, IT, инновациях и других.