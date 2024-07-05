Собянин присвоил статус промкомплекса научно-производственному предприятию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производитель приборов и систем радиационного контроля ООО "Научно-производственное предприятие "Доза" получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ставку налога на прибыль для предприятия уменьшат до 13,5 вместо 17%. Налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Предприятие было основано в 1991 году. Оно является одним из крупнейших в стране разработчиков оборудования радиационного контроля, а также медицинского оборудования. Компания занимается выпуском дозиметров, радиометров, спектрометров ионизирующих излучений, системы непрерывного контроля радиационной обстановки, системы аварийной сигнализации самоподдерживающейся цепной реакции.

Кроме того, у предприятия есть собственные испытательные и метрологические базы, а также учебный центр "Контроль и безопасность". Комплекс находится по адресу улица Академика Валиева, дом 4.

Его площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров. На предприятии работают почти 500 человек, а его выручка в прошлом году превысила 4,4 миллиарда рублей.

Благодаря статусу промкомплекса компания сможет ежегодно экономить до 26,5 миллиона рублей.

Ранее Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) подтвердил статус промышленного комплекса, что дает право на снижение налоговой ставки на прибыль и землю. Благодаря этому учреждение может экономить до шести миллионов рублей ежегодно и направлять средства на развитие, расширение производства и увеличение объемов работ.

