ЦИАМ имени Баранова подтвердил статус промышленного комплекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) подтвердил статус промышленного комплекса, что дает право на снижение налоговой ставки на прибыль и землю. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что статус промкомплекса присваивают на срок до десяти лет, его нужно подтверждать каждый год.

По словам Ефимова, ЦИАМ имени Баранова получил статус в 2021 году, что позволило ему снизить налоговую ставку на прибыль до 13,5% вместо прежних 17%. Благодаря статусу промкомплекса учреждение может экономить до шести миллионов рублей ежегодно и направлять средства на развитие, расширение производства и увеличение объемов работ, добавил он. Также заммэра напомнил, что для подтверждения и продления статуса компаниям надо достичь определенных показателей по выручке, объему инвестиций, фонду оплаты труда и зарплате.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, меры поддержки от города помогают предприятиям развиваться, разрабатывать и производить инновационную продукцию, а также работать над научными открытиями, расширять производственные площадки и персонал. Так, в апреле прошлого года, продолжил он, в ЦИАМ ввели в эксплуатацию новый участок опытно-экспериментального производства, который оборудовали 50 современными станками, что позволяет расширять ассортимент изделий и обеспечивать изготовление сложных опытных образцов деталей авиадвигателей.

В свою очередь, гендиректор предприятия Андрей Козлов рассказал, что сейчас важно сохранять и укреплять высокий статус профессий, сосредоточенных в стенах ЦИАМ и необходимых для его функционирования. Экономия, связанная со снижением налоговой нагрузки, даст новые возможности для развития материально-технической базы учреждения, улучшения условий труда, повышения мотивации сотрудников и привлечения молодых кадров, объяснил он. ЦИАМ ведет научные исследования в области развития авиационного двигателестроения по целому ряду направлений, заключил Козлов.

Ранее статус промкомплекса получил Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА). По словам Ефимова, это позволит учреждению ежегодно экономить до 36 миллионов рублей и направлять средства на развитие и реализацию новых проектов.

По мнению гендиректора МИЭА Алексея Кузнецова, налоговые льготы, которые предприятие получит в результате присвоения особого статуса, позволят сэкономить финансовые средства и направить их на реализацию соцпрограмм и развитие научных и производственных процессов.

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