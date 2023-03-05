Большая кольцевая линия разгрузит метро и МЦК почти на 25% – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро позволит разгрузить другие линии и Московское центральное кольцо (МЦК) на 20–25%, заявил Сергей Собянин.

"Большое кольцо возьмет на себя часть пассажиров с малого кольца действующего, с МЦК, с головных участков метро. Они разгрузятся процентов на 20%–25%. Всем становится комфортнее и просторнее в метро. Это значит, разгрузится и дорожная сеть Москвы, и дорожная, и железнодорожная. Поэтому этот проект – проект для всех", – сказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Собянина, открытие БКЛ удивило весь мир, поскольку новое кольцо стало самой большой кольцевой линией метро на планете. Мэр отметил, что перед открытием БКЛ Москва находилась в преддверии полного транспортного коллапса.

"И метро было переполнено, и автобусы переполнены, и ощущение было такое, ну, тяжелое, что город скоро остановится. Поэтому такие проекты для нас были ключевыми", – пояснил Собянин.

Мэр отметил, что изначально проект БКЛ представлялся столичным властям "как фантастика", однако со временем его реализация набрала хорошие темпы. Тем не менее, по словам Собянина, этот проект оказался чрезвычайно сложным.

"Для того, чтобы понять его сложность: первые пять лет, которые мы строили, мы ввели одну станцию всего БКЛ, одну, а за последующие пять лет – 30. То есть мы пять лет ковырялись внизу под землей, рыли, готовили, проектировали и так далее. И потом вышли с новыми проектами, с новыми станциями. Они начали как грибы расти", – добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что новые станции БКЛ пользуются максимальной востребованностью у пассажиров.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В эксплуатацию ввели девять последних станций большого кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

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