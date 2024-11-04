Собянин рассказал об итогах благоустройства Юго-западного округа в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Летом 2024 года работы по благоустройству велись во всех районах Юго-западного округа Москвы. Сергей Собянин рассказал об их итогах в своем личном блоге.

Так, в Коньково специалисты привели в порядок пешеходный маршрут, пролегающий от метро "Беляево" до Битцевского леса. Кроме того, в квартале между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая, обновили 12 детских и 5 спортивных площадок.

Теперь посетители реконструированного спортивного кластера могут проводить матчи по футболу или волейболу не только между любительскими командами, но и на уровне опытных игроков. Там также можно поиграть в настольный теннис и провести тренировку на силовых и кардиотренажерах.

Вместе с тем неподалеку от Деревлевского пруда была заново обустроена зона тихого отдыха, где установили амфитеатр и перголу с качелями. Для детей организовали две яркие детские площадки, на которых появились многоуровневые игровые комплексы с горками, лазалками, развивающими панелями и мини-скалодромом. Более приятными стали и прогулки у пруда, поскольку специалисты обновили покрытие пешеходных дорожек.

Благоустройство в Теплом Стане проводилось сразу в двух микрорайонах – третьем и пятом. На территории последнего заменили покрытие на 10 детских и 4 спортивных площадках, а также на дорогах и тротуарах. Там также было установлено новое современное оборудование для активного отдыха и детских игр.

Рядом с домом 35 по улице Генерала Тюленева специалисты создали круглогодичный спортивный кластер. В зимнее время горожане смогут играть здесь в хоккей, а в теплое время года там могут проводиться занятия по футболу, баскетболу и настольному теннису. Оборудовали и зону с силовыми тренажерами. В ходе благоустройства были также учтены пожелания владельцев животных. Так, на территории пятого микрорайона появилась современная зона для занятий с питомцами.

Вместе с тем в Котловке, на улице Нагорной, в природном парке "Долина реки Котловки" был также создан спортивный кластер. В нем открыли площадки для футбола, настольного тенниса и стритбола, а также оборудовали полноценный спортивный зал под открытым небом. Так, там появились уличные тренажеры и комплексы для занятий воркаутом. Инвентарь горожане могут получить напрокат в специальном павильоне, который оборудован удобными раздевалками. Кроме того, там установили комплекс "Русский ниндзя", с помощью которого можно тренировать силу, ловкость и выносливость.

Кроме того, в детской зоне специалисты установили игровые комплексы в виде пожарной машины, паровоза и башни, батуты и качели. Завершилось и создание прогулочного эко-маршрута в пойме реки Котловка. Теперь его начало находится в Нахимовском проспекте, а заканчивается он на улице Ремизова. В том числе, обновилась площадка для выгула животных, на ней были установлены современные снаряды.

Также специалисты благоустроили дворовые территории и детские площадки домов, которые находятся на Севастопольском проспекте, улицах Винокурова, Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской. Там также привели в порядок сквер возле храма преподобной Евфросинии Великой княгини Московской на Нахимовском проспекте.

На территории Гагаринского района было проведено комплексное благоустройство территории жилого квартала, ограниченного Университетским, Ленинским и Ломоносовским проспектами и улицей Николая Коперника. Живущие там дети смогут пользоваться новыми игровыми комплексами.

Вместе с тем у дома 14 по Ломоносовскому проспекту организовали спортивный кластер с футбольным полем, столами для настольного тенниса и уличными тренажерами. Неподалеку от дома 5 по улице Молодежной был также благоустроен уютный сквер, который стал местом для тихого отдыха и неспешных прогулок. Там установили удобные лавочки и создали цветники.

Кроме того, в порядок привели территории двух учебных заведений для дошколят. Работы проводились возле здания детского сада школы № 1621, который находится по адресу Ломоносовский проспект, дом 18, и рядом с корпусом № 2086 на Ленинском проспекте.

Также специалисты создали площадку для тренировки животных с современными снарядами на Ломоносовском проспекте. Она расположилась между 14 и 18 домами.

В Ломоносовском районе был благоустроен микрорайон в границах Ленинского проспекта, улиц Гарибальди и Академика Пилюгина. Там обновили сразу 26 детских площадок, заменив устаревшие игровые комплексы на современные. Также там установили песочницы с развивающими панелями, карусели и качели-гнезда. В зонах тихого отдыха были размещены удобные скамейки и круговая пергола со скамьями-качелями. В порядок привели и смотровые площадки в виде мостика и ротонды.

Вместе с тем в спортивном кластере, расположенном на улице Академика Пилюгина, рядом с домом 22, корпусом 1, местные жители смогут играть в футбол и заниматься на тренажерах. Кроме того, рядом с домом 6, корпусом 2 на улице Гарибальди была восстановлена площадка для занятий и прогулок с питомцами.

Новый спортивный кластер также организовали в районе Ясенево около дома 1 на Литовском бульваре. Там москвичи смогут поиграть в футбол, волейбол, настольный теннис, панна-футбол или позаниматься на тренажерах.

Также был благоустроен 15-й микрорайон в Ясеневе. На местных спортивных и детских площадках заменили покрытие и привезли туда современное и разнообразное оборудование, снабдив ближайшие территории новыми скамейками.

Для хозяев собак обновили площадку для выгула животных на улице Айвазовского, возле дома 6, корпус 1. При этом у дома 2 создали универсальную спортивную площадку и установили комплекс "русский ниндзя".

Благоустройство проводилось и на территории нескольких кварталов Академического района. Там обустроили современные детские площадки и спортивную зону с большим количеством силовых тренажеров.

Вместе с тем в скверах имени Михаила Лермонтова и Федора Тютчева и Пушкинском дворике поставили новые скамейки и урны, а также установили парковые качели и добавили новое освещение.

Благоустройство велось и на территории у Московского дома художников. В близлежащем сквере установили современную парковую мебель и новые опоры освещения, а также создали парковку на месте снесенных гаражей.

Наконец, в районе Южное Бутово специалисты благоустроили микрорайон, расположенный в границах улиц Адмирала Лазарева – Бартеневская – Адмирала Руднева. Там специалисты отремонтировали и заменили покрытие на 32 детских площадках. Кроме того, для спортсменов обновили 5 универсальных площадок и благоустроили 2 площадки для занятия воркаутом.

По адресу улица Адмирала Лазарева, дом 42, корпус 2 обновили "Петровский дворик". Там создали зоны тихого отдыха, которые украсили парковой скульптурой-топиари, деревьями и кустарниками.

Вместе с тем в сквере на Бартеневской улице у дома 57 создали пешеходный маршрут и зоны для тихого отдыха. Там также разместили новый спортивный кластер с современными тренажерами, с помощью которых можно тренировать все группы мышц, и создали универсальную спортивную площадку.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили благоустройство одной из трех частей территории университета "Росбиотех", расположенной в САО. Работники обустроили тротуары, соединяющие общежитие № 2 с основными корпусами университета. Кроме того, по ним можно пройти от Волоколамского шоссе на улицу Панфилова.