Собянин: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Служба занятости Москвы оказала помощь в прохождении профориентации и разрабатывании карьерной стратегии почти 70 тысячам горожан. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



"Профтестирование полезно как начинающим, так и опытным специалистам. Подростки могут выбрать подходящее направление дальнейшего обучения. Студенты – определить траекторию долгосрочного карьерного развития. Кандидаты с опытом – найти новые возможности для профессионального роста", – отметил он.

По данным мэра, больше всего за оценкой навыков обратились горожане среднего возраста и молодежь. Для них подготовили более 200 инструментов оценки гибких, цифровых и профессиональных навыков. Виды тестирования можно посмотреть в центрах "Моя работа" и "Моя карьера", а самые популярные тесты можно найти онлайн.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что около 120 тысяч молодых специалистов смогли найти работу при поддержке московской службы занятости за 4,5 года, большинство из них были трудоустроены в компании сферы услуг, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортно-логистической отрасли, а также IT-сектора.

По ее словам, гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются выпускниками средних профессиональных и высших учебных заведений, помогут трудоустроиться в центре занятости населения "Моя работа" в случае, если они не смогли получить первый опыт работы во время учебной деятельности.

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