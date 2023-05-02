Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин встретился с новобранцами-контрактниками, проходящими первичную физическую, огневую, тактическую, инженерную и разведывательную подготовку, обучающимися управлению беспилотными летательными аппаратами в центрах "Авангард" и "Патриот" в Московской области.

"Еще недавно ваши родители гордились своими дедами, прадедами. Сейчас будут гордиться и вами. Спасибо за такое мужественное решение, которое вы приняли – зачислиться в армию, пойти защищать Родину. Такое непростое решение. Поздравляю с наступающим праздником Победы", – передает портал мэра и правительства столицы слова градоначальника.

На портале уточнили, новобранцы обратились в единый пункт отбора на улице Яблочкова и заключили контракт о поступлении на военную службу. Отмечается, что для контрактников работает учебный центр, оснащенный всем необходимым. При зачислении в воинскую часть новобранцам выдадут запасную форму.

В прошлом году правительство столицы в короткие сроки решило переоборудовать центры "Авангард" и "Патриот" для размещения граждан, которые поступают на военную службу. С 27 апреля этого года в "Авангарде" размещаются контрактники, ожидающие приказа о зачислении в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В 4-спальных корпусах для более чем 2,2 тысячи человек обустроили жилые помещения. Новобранцы живут в блоках из двух комнат, оборудованных душем и туалетом. Также есть общие комнаты для досуга, постирочные, гладильные и сушильные помещения. Кроме того, для граждан работают медпункт и столовая.

В свою очередь, новобранцы-контрактники поблагодарили Собянина за созданные в учебно-методическом центре комфортные условия.

"Мы старались. Работали в свое время с мобилизованными, поэтому созданы и здесь, и в "Патриоте" хорошие достаточно условия. Вообще "Авангард" – это учебный центр для подростков, но мы уже осенью прошлого года использовали его для военнослужащих. Было около двух тысяч военнослужащих, которые проходили первичную подготовку. Поэтому сейчас тоже решили задействовать его, чтобы вы находились в хорошем центре, в нормальных условиях, чтобы вас кормили, одевали и учили", – сказал мэр.

Помимо обучения по военной подготовке, в "Авангарде" для новобранцев предусмотрели соревнования по футболу, волейболу и баскетболу и прохождению полосы препятствий.

После зачисления на воинскую службу контрактников переводят в центр "Патриот" Минобороны РФ. Там также для них оборудованы спальные места и питания. В "Патриоте" новобранцы проходят комплектование подразделений, а также продолжают занятия по огневой, тактической, инженерной, разведывательной, военно-топографической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, тактической медицине, обучение работе со средствами связи.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Срок службы по контракту назначается в индивидуальном порядке. Минимальный срок составляет 11 месяцев.



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