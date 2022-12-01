Собянин утвердил проект планировки жилого квартала вблизи деревни Румянцево в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в поселении Московском в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Проектируемая территория расположена возле деревни Румянцево, рядом с пересечением Киевского шоссе с улицами Родниковой и Саларьевской.

В жилом квартале разместят многоквартирные жилые дома со встроенными или пристроенными помещениями для размещения различных магазинов, кафе, а также предприятий досуга, творчества, спорта и культуры. Кроме того, там появится детская школа искусств, школа на 350 учеников и детсад на 180 человек. Специалисты возведут два деловых центра, стадион регби и коммунальные объекты.

Проект также предполагает реконструкцию улично-дорожной сети, включая строительство новых улиц и проездов, организацию парковок и размещение новых остановок.

"В целях обеспечения будущего квартала инженерно-коммунальной инфраструктурой будут проложены сети коммуникаций, построены локальное очистное сооружение поверхностного стока, распределительный пункт напряжением 10 киловольт и подземная канализационно-насосная станция", – говорится в сообщении.

Проект создаст 4,5 тысячи рабочих мест и комфортные условия для проживания 2,8 тысячи человек.

Ранее Собянин утвердил проект планировки нового квартала в районе Марьина Роща. Его обустроят на улице Веткина, владении 2, в районе пересечения путей второго маршрута Московских центральных диаметров и Октябрьской железной дороги.



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