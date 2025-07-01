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01 июля, 19:52

Мэр Москвы

Собянин подписал закон об упрощении установки шлагбаумов в московских дворах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сергей Собянин подписал закон, упрощающий установку дворовых шлагбаумов для жителей многоквартирных домов (МКД). Соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время жители МКД оформляют все документы и согласовывают их в разных органах власти, из-за чего процедура занимает много времени. При этом реализация инициатив часто связана с трудностями из-за того, что придомовая территория зачастую относится к нескольким домам, а проезды и земельные участки имеют разный статус.

С 1 мая 2025 года ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" занимается установкой и эксплуатацией подобных ограждающих устройств. По заявкам жителей ГКУ самостоятельно разрабатывает нужную документацию и согласовывает ее с органами власти, а также занимается непосредственно установкой шлагбаумов.

Новый закон конкретизирует полномочия органов местного самоуправления и указывает, что согласование не потребуется, если шлагбаум будет установлен уполномоченным госучреждением. В итоге москвичи смогут самостоятельно выбирать, каким образом устанавливать ограждение во дворе своего дома: с помощью единого городского оператора или по старой схеме.

Ранее функция управления дворовыми шлагбаумами появилась в приложении "Парковки России". Она заработала для устройств в более чем 2 тысячах дворов.

Чтобы получить доступ к шлагбауму, нужно обратиться в управляющую компанию или к ответственному по дому и предоставить номер телефона, к которому привязан личный кабинет в "Парковках России".

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