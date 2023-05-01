Собянин: этой весной ВДНХ украсят более миллиона цветов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На ВДНХ запустили спецпроект "Лучшее прогулочное пространство Москвы", который рассказывает о зеленых зонах выставки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Здесь собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что информацию распределили по четырем тематическим разделам: Центральный променад, Ландшафтный парк, парк "Останкино" и Природный заповедник. Причем в каждом разделе отмечаются локации. Всего посетителям будет интересно увидеть порядка 50 точек.



Например, желающие могут увидеть знаменитые фонтаны и цветы в Северном или Южном розарии на Центральном променаде или воздушную экотропу и зеленый лабиринт в Ландшафтном парке. Кроме того, доступен Садовый пруд и Зеленый бельведер в парке "Останкино", а в зоне Природного заповедника – Большая прогулочная аллея.



По словам Собянина, совместно с Главным ботаническим садом имени Н. В. Цицина РАН разработали "Зеленый маршрут". В настоящее время на страницах проекта существуют карты цветения роз и сирени. Также гости могут увидеть более миллиона цветов разных сортов.

Также для посещения можно посетить объекты Музейного города ВДНХ, которые связаны с живой природой.



"Обязательно приходите погулять и насладиться красотой", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что портал "Узнай Москву" предоставил рейтинг популярных мест города, включая усадьбы, музеи и заповедники. По словам мэра, в топ пошли сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, а также музей-заповедник "Коломенское". Градоначальник отметил, что майские праздники являются поводом для посещения одного из предложенных мест.



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