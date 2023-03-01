Для обслуживания БКЛ в московском метро создано свыше 6 тысяч рабочих мест – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, что для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) в Московском метрополитене создано свыше 6 тысяч рабочих мест. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

"Новую работу получили машинисты электропоездов, дежурные по станции, монтеры пути, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-электрики по обслуживанию и ремонту оборудования, инспекторы службы безопасности и другие", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что строительство БКЛ дало мощный импульс для развития прилегающих территорий. Предварительно, к 2030 году в зонах новых станций метрополитена будут созданы порядка 391 тысячи новых рабочих мест.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".



Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!