Центр спасения конечностей для диабетиков открылся в Москве

11:48
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Межклинический центр спасения конечностей для помощи больным сахарным диабетом открыли в Москве на базе городских клинических больниц № 13 и имени Иноземцева. Об этом сообщило Агентство "Москва".
"Лечение этих пациентов сложное и требует комплексного подхода. Поэтому было решено использовать опыт, накопленные силы и возможности двух клиник Москвы – ГКБ № 13 и городской больницы имени Иноземцева. Центр находится в двух больницах", – заявил главврач ГКБ имени Иноземцева Александр Митичкин.
По словам специалиста, новые коллеги больницы имеют "колоссальный опыт" ведения лечения диабетиков. В помощь пациентам разработают специальную маршрутизацию. Это значит, что врачи сформируют схему посещения эндокринолога, сосудистого и гнойного хирургов и задействования технологических возможностей больниц в зависимости от характера заболевания.
В Межклиническом центре будут использовать методы ультразвуковой допплерографии артерий, ультразвукового ангиосканирования, мультиспиральной комппьютерной ангиографии артерий с контрастированием, коронографии, измерения напряжения кислорода в тканях.
"Мы предполагаем, что, по данным статистики, где-то это будет в районе 200-300 пациентов в первый год. Дальше уже центр будет развиваться, и я думаю, что во второй и последующий годы количество пациентов будет только увеличиваться", – рассказал главврач ГКБ №13 Сергей Аркелов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что пациенты с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства. Новая норма вступит в силу с 1 марта 2019 года и позволит не зависеть от поставок в аптечные киоски при поликлиниках.
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