Подмосковные врачи вытащили живую муху из уха 14-летней девочки

Фото: телеграм-канал "Видновская клиническая больница – официальный канал"

Медики Видновской больницы вытащили живую муху из уха 14-летней девочки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам заведующей оториноларингологическим отделением Кристины Таджикуловой, насекомое обнаружили в наружном слуховом проходе. Его удалили при помощи микрохирургических ушных щипцов.

"Муха <...> оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу", – подчеркнула врач, отметив, что извлечь насекомое удалось без осложнений.

Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены. В тот же день девочку отпустили домой.

Между тем хирурги из подмосковного Подольска удалили 34-летней пациентке кисту с волосами и зачатками черепа. У женщины диагностировали тератому – врожденную патологию, возникающую в период эмбрионального развития. В новообразовании могут также находиться зубы, мышцы.

Операция прошла успешно, репродуктивная функция пациентки сохранена. В удовлетворительном состоянии ее выписали домой.