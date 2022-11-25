Хирург рассказал, как врачи определяют операбельность опухоли

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Заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения РДКБ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ Иван Скапенков рассказал, в каких случаях врачи удаляют опухоль и как они определяют ее операбельность. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, операбельной считается опухоль, которую можно удалить без повреждения жизненно важных органов и сосудов. Определить это можно при помощи УЗИ, которое дает примерные оценочные характеристики размера образования и его расположения.

После получения необходимых сведений врачи выставляют показания для КТ и МРТ, пояснил он. В онкологии эти рентгенологические исследования выполняются с внутривенным контрастированием.

"Более того, ряд опухолей можно удалять не радикально – принципиально важно резецировать свыше 90% образования, а оставшуюся часть устраняют консервативными методами – химио- или лучевой терапией. Но есть и новообразования, которые строжайшим образом необходимо удалять радикально", – рассказал Скапенков.

Ранее сообщалось, что хирурги в Новосибирске успешно удалили шестилетней девочке опухоль головного мозга. Новообразование было сопоставимо по размеру с теннисным мячом. Оно располагалось в тканях мозжечка и несло большую угрозу для жизни ребенка, поскольку сдавливало ствол головного мозга.

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