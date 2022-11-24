Около половины россиян проверяют поставленный врачом диагноз в интернете – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 44% россиян проверяют поставленный врачом диагноз в интернете. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса компании "Про бренд".

Участие в опросе приняли 1 220 респондентов из 41 региона страны в возрасте старше 18 лет.

Согласно исследованию, 21% пациентов обследуются у нескольких врачей, после чего принимают решение о конечном диагнозе. 18% опрошенных доверяют врачам, 17% – только некоторым специалистам.

"Полностью доверяют докторам скорее пациенты, которым за 50. Они следуют привычкам, которые были заложены несколько десятилетий назад", – сообщил кандидат социологических наук, владелец компании "Про бренд" Алексей Гвинтовкин.

По его словам, процент доверяющих специалистам будет уменьшаться с каждым годом.

Ранее россияне рассказали, что ежегодно тратят на врачей до 50 тысяч рублей. Около 31% граждан тратят в год на медицинское обслуживание 5–10 тысяч рублей, 24% – от 10 до 20 тысяч рублей, 11% – от 20 до 50 тысяч рублей.

Согласно исследованию, дороже всего россиянам обычно обходятся услуги стоматологов, пластических хирургов, ортодонтов, репродуктологов и хирургов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!