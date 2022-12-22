НИИ имени Пастера подал заявку на регистрацию кожного теста на антитела к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера подал заявку на регистрацию кожной тест-системы, определяющей уровень иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 и его разновидностям. Это следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

"Дата регистрации входящего номера: 21.12.2022. Торговое наименование: "КоронаДерм-PS", – указано в перечне.

Минздрав выдал НИИ имени Пастера разрешение на проведение испытаний кожного теста на иммунитет к коронавирусу в начале февраля. В исследованиях, которые завершились в апреле, приняли участие 460 добровольцев.

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