Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для медицинских ИИ-сервисов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

ГОСТ для медицинских сервисов искусственного интеллекта, разработанный при участии столичных специалистов, вступил в силу. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на исполняющую обязанности заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"Новый ГОСТ – уже 11-й созданный в России стандарт для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. <...> Использование стандартов обеспечит внедрение <...> надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей", – рассказала вице-мэр.

Новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304-2022 и устанавливает требования к безопасному проектированию и техническому обслуживанию ИИ-систем, регламентирует процессы жизненного цикла нейросетей, предусматривает необходимость постоянного мониторинга их работы.

Отмечается, что в разработке ГОСТ принимали участие столичные IT-специалисты, врачи и ученые, в том числе сотрудники Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения.

Ранее стало известно, что московские ученые создали прототип детектора для рентген- и ПЭТ/КТ-аппаратов на основе уникальных перовскитных фотопреобразователей, который позволяет получать четкие медицинские снимки. Уже идет тестирование разработки.



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